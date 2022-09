Brandeinsatz in Mannheim-Vogelstang - zwei Verletzte

Mannheim. Bei einem Brand eines Sofas in einer Wohnung in Mannheim-Vogelstang sind zwei Personen am Montagabend verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer im 16. Obergeschoss im Freiberger Ring aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Eine Person in der Brandwohnung wurde verletzt dem Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Bewohnerin aus dem 20. Obergeschoss wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Die Lüftungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

