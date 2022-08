Sinsheim. Am Samstagabend hat es gegen 19.25 Uhr in der GRN-Klinik in Sinsheim einem Zimmerbrand gegeben. Nach Informationen eines Mitarbeiters vor Ort wurde das Gebäude sofort evakuiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Das Zimmer ist unbewohnbar.

Die Feuerwehr war im Einsatz. © Priebe

Nähere Informationen lagen zunächst noch nicht vor.