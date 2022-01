Brandanschlag auf Gesundheitsamt

Germersheim. Auf das Gesundheitsamt in der Kreisstadt Germersheim ist mutmaßlich ein Brandanschlag verübt worden. In der Nacht zu Samstag sei die Eingangstür aus Holz angezündet worden, teilte die Kreisverwaltung am Wochenende mit. Es habe sich ein Schwelbrand entwickelt, der über längere Zeit das gesamte Gebäude verraucht habe. Die Feuerwehr Germersheim konnte den Brand löschen. Verletzt wurde laut der Polizeidirektion Landau niemand. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Eine Gefahr für umliegende Gebäude oder Anwohner bestand nicht, hieß es weiter. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. her

