Brand von LKW-Auflieger bei Sinsheim - A6 Richtung Heilbronn gesperrt

Sinsheim. Der Auflieger eines LKWs auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn ist aktuell vor der Anschlussstelle Sinsheim in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mittelt, befindet sich dieser derzeit auf dem Standstreifen. Die Feuerwehr ist aktuell noch im Einsatz, das Feuer ist aber unter Kontrolle. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn ist derzeit noch voll gesperrt, die Polizei bittet Fahrzeuge, eine Rettungsgasse zu bilden. Durch aufziehenden Rauch kann es auf der Gegenfahrbahn zu Sichtbehinderungen kommen.

