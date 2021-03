Ludwigshafen. Aus ungeklärter Ursache ist am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr ein Brand in einer BASF-Anlage im Werksteil Nord entstanden. Nach Angaben des Unternehmens war der Austritt von Methyldiethanolamin und extrem entzündlichem Oxogas verantwortlich für das Feuer. Die Rauchentwicklung sei kurzfristig auch außerhalb des Werks zu sehen gewesen. Ein Mitarbeiter, der sich in der Nähe der Austrittsstelle befand, sei sicherheitshalber zur Beobachtung in die Werksambulanz gebracht worden, habe aber später wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren können. Die Ursache für das Leck werde aktuell noch ermittelt, so die BASF.

Um 13.40 Uhr war der Brand gelöscht. Die Werkfeuerwehr begleitete danach die Sicherungs- und Reparaturmaßnahmen. Über Kühlwasserkanäle sei eine Menge von maximal 650 Kilogramm Methyldiethanolamin und 50 Kilogramm des Zersetzungsprodukts Diethanolamin in den Rhein gelangt. Laut Datenblatt verursacht Methyldiethanolamin schwere Augenreizungen. bjz