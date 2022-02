Brand in Wohnhaus - eine Person derzeit nicht ansprechbar

Großsachsen-Hirschberg. In einem Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Hirschberg ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Beamten mitteilten, dauert der Einsatz von Feuerwehr und Polizei derzeit noch an, die Friedrich-Ebert-Straße ist gesperrt. Angaben zufolge aus dem 1. Obergeschoss des Wohnhauses gegen 7.40 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Eine Person musste aus dem Gebäude geborgen werden. Sie ist derzeit nicht ansprechbar. Weitere Informationen liegen bislang noch nicht vor.

