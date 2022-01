Brand in Wohnhaus - mehrere Menschen verletzt, zwei schwer

Worms. In einem fünfstöckigen Haus in der Karl-Hofmann-Anlage in Worms ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Bewohner teils mittels einer Drehleiter aus ihren Wohnungen befreit werden. Mehrere Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung, zwei Bewohner wurden schwer verletzt, darunter auch der Mieter der in Brand geratenen Wohnung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden und somit ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt.

