Sachschaden in Millionenhöhe nach Brand in Winzeranwesen

Winden. Ein Feuer ist am Sonntagabend in einem Weingut in der Hauptstraße in Winden ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, fing das Gebäude gegen 23.35 Uhr Feuer, dabei wurden die Nebengebäude des Winzeranwesens komplett zerstört. Ein Übergreifen des Feuers auf das Haupthaus konnte verhindert werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Landau übernommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1