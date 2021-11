Wiesloch. Wegen einem Brand in einem Restaurant/Hotel im Bereich der Wieslocher Hauptstraße ist am Sonntagmittag ein Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden zwei Personen leichtverletzt. Während den Löscharbeiten kam es in dem Bereich der Hauptstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

