Walldorf. In einem Wohnhaus in Walldorf ist aktuell ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, befinden sich Polizei- und Rettungskräfte derzeit an dem Haus in der Hauptstraße im Einsatz. Dort steht das Dachgeschoss in Flammen. Es liegen bislang keine Informationen zu verletzten Personen vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1