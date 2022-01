Viernheim. Am frühen Montagmorgen ist eine Gartenhütte in einer Viernheimer Gartenanlage in der Straße "Am Sandhöfer Weg" in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei stand die Hütte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Zuvor soll ein Mann die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert haben. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift. Es wurde zudem keiner verletzt.

