Mörlenbach. In einem Schulgebäude in Mörlenbach ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Anwohner hatte den Feuerschein gemeldet und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr steht das freistehende Holzgebäude in Vollbrand. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

