Leimen. Am Sonntagabend ist die Feuerwehr bei einem Brand in Leimen im Einsatz. Nach Angaben der Polizei brach ein Feuer in einem Restaurant der Bahnhofstraße aus und ging auf einen Kamin außerhalb des Gebäudes über.

Informationen über Verletzte und die Höhe des Sachschadens sind bislang noch nicht bekannt.