Brand in Rauenberg -E-Scooter-Akku explodiert

Rauenberg. Ein explodierter Akku hat am Donnerstag in Rauenberg einen Gebäudebrand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, explodierte der Speicher eines E-Scooters im Keller eines Wohnhauses in Dr.-Otto-Bott-Ring. Der Brand konnte durch die freiwillige

Feuerwehr Wiesloch und Rauenberg gelöscht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Zeitpunkt des Brands befand sich eine Person im Anwesen, die dieses selbstständig verlassen konnte und unverletzt blieb. In Folge des Brandes ist das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar. Der Schaden am Haus liegt laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich.