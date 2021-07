Brand in Pestalozzi-Halle in Edingen - Brandstiftung vermutet

Edingen-Neckarhausen. Wegen einem brennenden Desinfektionsspender in der Pestalozzi-Halle in Edingen, ist am Dienstagnachmittag ein Schulfest abgebrochen worden. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr, wurden die Schwimmhalle unter der verrauchten Sporthalle und der Schulhof, auf dem das Fest stattfand, von Lehrern geräumt. Die Helfer von der Feuerwehr brachten das brennende Material ins Freie, um eine weitere Verrauchung der Turnhalle und der anderen Räumlichkeiten zu verhindern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache war nach Feuerwehr vermutlich Brandstiftung. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.