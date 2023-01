Walldorf. In einem Kino in Walldorf ist am späten Dienstagabend ein Feuer in einem Mülleimer ausgebrochen. Polizeiangaben zufolge mussten durch die Rauchentwicklung ungefähr 400 Personen das Kino verlassen. Der Mülleimer wurde durch die Walldorfer Feuerwehr gelöscht und das Kino gelüftet, sodass anschließend die Filmvorführung wieder stattgefunden hatte. Personen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird weiterhin ermittelt.

