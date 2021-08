Brand in Mehrfamilienhaus - zwei Personen leicht verletzt

Frankenthal. Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Dill-Straße in Frankenthal wurden am Mittwoch gegen 3 Uhr morgens zwei Personen leicht verletzt. Anwohner hatten den Rauchmelder gehört und die Polizei gerufen, teilte diese mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im Schlafzimmer der Wohnung aus. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf Brandstiftung ergaben sich nicht. Der entstandene Schaden wird auf circa 50000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1