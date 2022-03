Brand in Mehrfamilienhaus – Drei Bewohner verletzt

Lampertheim. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lampertheimer Finkenstraße sind am Samstagabend drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr das Feuer löschen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen in dem 6-Parteien-Haus verhindern. Die Wohnung in der das Feuer ausgebrochen ist, ist in unbewohnbarem Zustand. Unter den Verletzten sind die 25-jährige Bewohnerin der Wohnung, ihre 58 Jahre alte Mutter aus der Nachbarwohnung und eine 84-jährige Bewohnerin einer Wohnung aus dem oberen Stockwerk. Sie kamen aufgrund der Inhalation von Rauchgas in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

