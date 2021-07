Frankenthal. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mahlastraße in Frankenthal ist heute gegen 9 Uhr ein Sachschaden von 5000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist das Feuer im Kinderzimmer einer Wohnung ausgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch einen technischen Defekt entstanden sein. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen ergaben sich nicht. Verletzt wurde niemand.

