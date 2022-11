Brand in leerstehendem Haus in Alzey - Zeugen gesucht

Alzey. Am Montagmorgen ist es zu einem Brand in Alzey gekommen. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Feuer in dem leerstehenden Haus durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Zimmer im Dachgeschoss brannte vollständig aus. Der Dachstuhl wurde stark beschädigt. Nach Schätzungen entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Hinweise über mögliche Unbekannte auf dem Gelände des Hauses bekannt worden. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06241/852-0.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1