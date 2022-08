Leimen. Im Keller eines Wohnhauses in Leimen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße gegen 9 Uhr gemeldet. Die Ursache des Brandes ist weiterhin unklar. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 30 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kellerwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die vier Bewohner wurden von der Stadt Leimen in anderen Unterkünften untergebracht.

