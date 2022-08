Leimen. Im Keller eines Wohnhauses in Leimen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde der Brand in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße gegen 9 Uhr gemeldet. Rettungskräfte und Feuerwehr sind im Einsatz, nach derzeitigem Stand sei das Feuer gelöscht, hieß es. Verletzte seien nicht zu beklagen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

