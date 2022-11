Wiesloch. In einem Kalkwerk in Wiesloch ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, konnten die Einsatzkräfte vor Ort den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Näheres ist nicht bekannt.

