Brand in Heim für betreutes Wohnen - Gebäude teilweise evakuiert

Brühl. In einem Wohnheim für betreutes Wohnen in Brühl ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Polizeiangaben wurden deswegen mehrere Wohnungen des Gebäudekomplexes in der Ahornstraße evakuiert. Für etwa 30 Personen standen Busse der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH bereit, in denen sie betreut und versorgt wurden, bis sie wieder in ihre Wohnungen zurück durften. Verletzt wurde niemand. Warum die Brandwohnung gegen 13.10 Uhr Feuer gefangen hatte, war zunächst unklar. Die Bewohner dürfen laut Polizei mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung sei jedoch unbewohnbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feuwehreinsatz Brandausbruch in Heim für betreutes Wohnen in Brühl 7 Bilder Mehr erfahren

Für die Einsatzmaßnahmen wurde die Rheinauer Straße ab dem dortigen Supermarkt voll gesperrt. Am frühen Nachmittag befanden sich die Rettungskräfte noch im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.