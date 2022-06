Worms. Ein Getreidefeld am Ortsrand von Worms-Horchheim hat am Sonntagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, breitete sich das Feuer auf geschätzte 3.000 Quadratmeter aus bevor es von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der finanzielle Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen wurden keine verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

