Brand in Gartenhaus

Rhein-Neckar. Ein Gartenhaus ist in Freinsheim in Brand geraten und hat einen Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Nach Polizeiangaben fing das Gartenhaus im Riedweg am Freitag gegen 5.52 Uhr Feuer. Die Einsatzkräfte konnten den Brand auf dem Gartengrundstück schnell löschen. Brandursache war ein Holzofen. Die Eigentümer hatten laut eigenen Angaben die Nacht im Gartenhaus verbracht und deshalb den Holzofen in Betrieb. Das Ofenrohr, das durch das Dach des Gartenhauses nach Außen führt, fing dabei Feuer. Verletzt wurde niemand.

Ein Gartenhaus fing in Freinsheim wegen eines Holzofens Feuer. © POLIZEI

Zu einem weiteren Brand musste die Feuerwehr nach Friesenheim ausrücken. Dort haben Unbekannte am Samstagabend gegen 18.30 Uhr einen Mülleimer auf dem Gelände der Rupprechtschule in Brand gesetzt, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. „Täterhinweise liegen aktuell nicht vor“, so die Beamten weiter. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die im Bereich der Nietzschestraße 30 etwas beobachtet oder kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr Personen auf dem Gelände der Grundschule gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter Telefon 0621/963-22 22 zu melden.

In Heidelberg ist außerdem am Samstagmorgen eine Grillhütte in Brand geraten. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. Die Hütte im Stadtwald oberhalb der Weststadt brannte vollständig aus. Ein 68-Jähriger steht im Verdacht, das Feuer verursacht zu haben.