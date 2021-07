Brand in Eppelheim

Eppelheim. Weil ein 77-Jähriger einen Wasserkocher auf der eingeschalteten Herdplatte hat stehenlassen, ist in einem Eppelheimer Mehrfamilienhaus am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist der 77 Jahre alte Mann dabei leicht verletzt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 12 Uhr sei das Feuer in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienanwesen in der Schubertstraße ausgebrochen. Handwerker, die im Flur des Hauses mit Sanierungsarbeiten beschäftigt waren, seien auf Rauch aufmerksam geworden, der aus der Wohnung des 77-Jährigen in den Gang drang.

„Geistesgegenwärtig traten sie die Wohnungstür ein, entdeckten, dass der ältere Mann am Boden lag, und brachten ihn rasch ins Freie“, berichtet ein Polizeisprecher. Anschließend hätten die Handwerker Feuerwehr und Rettungsdienst verständigt. Der Rentner habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr löschte den Schmorbrand und lüftete Treppenhaus und Wohnung. sin