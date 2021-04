Edingen-Neckarhausen. Der Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Edingen-Neckarhausen ist unter Kontrolle. Das hat Kommandant Stephan Zimmer von der Freiwilligen Feuerwehr am Nachmittag gegenüber dieser Redaktion mitgeteilt. Das Feuer war nach Polizeiangaben am Gründonnerstag gegen 13.15 Uhr auf dem Areal in der Straße "In den Milben" ausgebrochen. Durch bislang unbekannte Ursache geriet ein größerer Müllberg in Flammen, wodurch sich eine weithin sichtbare Rauchsäule bildete. Nach Angaben der Polizei waren Wohngebiete oder Verkehrswege nicht durch die Rauchschwaden betroffen. Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Was Brandursache war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

AdUnit urban-intext1

Die Rauchsäule rief auch den Kommandanten auf den Plan: Noch bevor die Alarmierung erfolgte, machte er sich auf den Weg ins Gerätehaus. In einer Box seien Mischabfälle in Brand geraten, erläuterte Zimmer, der eine Selbstentzündung vermutet. Mitarbeiter des Unternehmens hätten mit einem Bagger dabei unterstützt, die brennenden Abfälle auseinanderzuziehen und das Feuer zu löschen. Zwischendurch seien auch Spraydosen explodiert, berichtet Zimmer. Schließlich habe man die Brandstelle mit Schaum abgedeckt.

Probleme gab es mit der Löschwasserversorgung: Weil die vorhandene Leitung zu niedrig dimensioniert sei, habe man einen Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen einrichten müssen, um ausreichend Wasser an die Einsatzstelle zu bringen. Laut Zimmer war es bereits der dritte Brand auf dem Gelände innerhalb weniger Jahre.