Edingen-Neckarhausen. Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Edingen-Neckarhausen ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, begann es gegen 13.15 Uhr auf dem Areal in der Straße "In den Milben" zu brennen. Durch bislang unbekannte Ursache geriet ein größerer Müllberg in Flammen, wodurch eine weithin sichtbare Rauchsäule sichtbar war. Nach Angaben der Polizei sind Wohngebiete oder Verkehrswege nicht durch die Rauchschwaden betroffen. Gegen 15 Uhr meldete die Polizei, dass noch letzte Glutnester gelöscht werden müssen. Personen kamen laut nicht zu Schaden, die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

