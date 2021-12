Brand in Einfamilienhaus in Freinsheim aufgrund eines technischen Defektes

Freinsheim/Bad Dürkheim. Ein technischer Defekt hat nach aktuellen Ermittlungen einen Brand in einem Einfamilienhaus in Freinsheim am Montagmorgen ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, meldete der Hauseigentümer, der zuvor durch einen Rauchmelder geweckt wurde, die Flammen gegen 5.30 Uhr in der Beethovenstraße. Der Besitzer stellte das Feuer in seinem Büro auf dem Boden neben seinem PC fest. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen auf. Keine Person verletzte sich bei dem Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2 000 Euro.

