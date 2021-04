Frankenthal. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Donnerstagabend in Frankenthal zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Einer der Bewohner begann selbstständig mit Löscharbeiten und erlitt hierbei eine leichte Rauchgasintoxikation.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schließlich gelöscht werden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 10 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalinspektion Ludwigshafen.