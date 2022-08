Brand in einer Jugendstrafanstalt in Schifferstadt

Schifferstadt. Ein Schmorbrand ist am Mittwochmorgen in einem Silo neben einer Werkstatt in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Drei Insassen, die in der Werkstatt arbeiteten, klagten über Kopfschmerzen und wurden von einem Notarzt untersucht. Dieser konnte keine Verletzungen feststellen. Die Brandursache ist unbekannt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.