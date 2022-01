St. Leon-Rot. Aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) sind aktuell Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Anwohner am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, die Flammen im Erdgeschoss des Hauses in der Franz-Antoni-Straße. Informationen zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

