Brand in der Garage eines Lebensmitteldiscounters in Laudenbach

Laudenbach. Die Garage eines Lebensmitteldiscounters ist am Samstag kurz vor Mitternacht in Laudenbach in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Anwohner die Flammen und den Rauch, die aus der halb geöffneten Garage drangen. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist bislang unklar, eine Selbstentzündung der in Brand geratenen Plastikflaschen kann jedoch ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1