Brand in der Friedrichstraße - Vorsicht vor starker Rauchentwicklung

Worms. Ein Mehrfamilienhaus brennt derzeit in Worms. Wie die Polizei mitteilt, brach ein Feuer gegen 16.45 Uhr in einem Gerüst um das Haus in der Friedrichstraße aus und griff auf den Dachstuhl über. Die Brandursache ist noch unbekannt. Nach bisherigem Stand wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr ist aktuell noch im Einsatz.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Tiefgarage der Kaiserpassage in unmittelbarer Nähe aktuell gesperrt Anwohner werden weiterhin gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.