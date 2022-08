Brand im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen - Container brennt vollständig aus

Ludwigshafen. Im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Chemiekonzerns entzündete sich gegen 11.30 Uhr in einem Sozial- und Sanitärcontainer ein Feuer in einer Küchenzeile. Der Container brannte vollständig aus, es kam zu einer weithin sichtbaren Rauchentwicklung.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Werkfeuerwehr der BASF war im Einsatz und löschte das Feuer. Die Umweltmesswagen stellten nach Angaben der BASF nur im Bereich um den Brandort Brandgeruch fest. Die zuständigen Behörden seien informiert worden.

