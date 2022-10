Worms. Aus bislang unbekannten Gründen sind in Worms am Samstag mehrere hundert Stroh- und Heuballen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei wurde kurz nach 22 Uhr durch mehrere Anwohner ein Brand auf landwirtschaftlichen Feldern nordöstlich von Worms-Rheindürkheim gemeldet. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, wodurch die weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

