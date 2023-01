Heppenheim. Die Feuerwehr ist am Montag gegen 15.30 Uhr zu einem Brand in einer Grundschule in Heppenheim ausgerückt. Brennendes Toilettenpapier führte zu einer Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilt. Alle Kinder konnten rechtzeitig und unverletzt von ihren Lehrkräften ins Freie gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es entstand nur ein geringfügiger Sachschaden in der Damentoilette. Ob der Brand von Kindern oder Jugendlichen, absichtlich herbeigeführt wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.