Brand eines Stromkastens in Sinsheim

Sinsheim. Ein brennender Trafoschrank hat am frühen Donnerstagmorgen einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Mitarbeitende gegen 1.55 Uhr auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Neulandstraße die Flammen. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und über 15 Wehrleuten an und löschte den Brand schnell. Erste Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim lassen die Ursache aufgrund eines technischen Defekts vermuten. Verletzt wurde keiner. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

