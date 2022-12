Walldorf. Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund eines größeren Brandes in Walldorf im Einsatz. Nach ersten Angaben der Polizei ist am Sonntagnachmittag ein Feuer in der Altrottstraße ausgebrochen. Über das genaue Ausmaß und die Ursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1