Brand einer Gartenhütte in Walldorf

Walldorf. Eine Gartenhütte in Walldorf ist am Samstagabend in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge aus dem Angelsportverein gegen 21.30 Uhr, dass eine Gartenhütte im gegenüberliegenden Gartenverein brennen würde. Die freiwillige Feuerwehr Walldorf traf kurze Zeit später mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ein und begann mit den Löscharbeiten. Die Gartenhütte sowie ein angrenzendes Zelt brannten vollständig aus. Bei einer weiteren Gartenhütte wurde durch das Feuer das Dach beschädigt. Durch die Feuerwehr wurden beide Hütten als einsturzgefährdet eingestuft. Die Schadenshöhe wird aktuell zwischen 20 000 bis 50 000 Euro geschätzt. Da eventuell eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, werden eventuelle Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222-57090 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1