Frankenthal. Zeugen sind am frühen Montagmorgen auf eine brennende Gartenhütte in Frankenthal aufmerksam geworden. Wie die Polizei mitteilte, brannte die Hütte im Kleingartenverein in der Roxheimer Straße gegen 00.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen komplett nieder. Der Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06233/313-0 zu wenden.