Brand einer Elektrofirma in Bobenheim-Roxheim - Feuerwehr im Einsatz

Bobenheim-Roxheim. In einer Elektrofirma in Bobenheim-Roxheim ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei steht der Betrieb in der Straße „In den Fuchslöchern“ in Vollbrand. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Über Twitter forderte die Polizei Frankenthal Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten und den unmittelbaren Nahbereich des Brandes zu meiden. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

B R A N D in Bobenheim-Roxheim



Ein aktuelles Brandereignis beschäftigt derzeit Feuerwehr ?und Polizei ? in der Straße In den Fuchslöchern in Bobenheim-Roxheim.

Wir bitten alle Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten und den unmittelbaren Nahbereich zu meiden. *sd pic.twitter.com/HH26CNKmXd — Polizei Frankenthal (@Polizei_FT) June 30, 2022

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Kriminalität Standrohre gestohlen - Polizei sucht dringend nach Zeugen Mehr erfahren Blaulicht Gefahrstoff aus Lkw in Frankenthal ausgetreten – Großeinsatz und Verkehrsbehinderungen Mehr erfahren