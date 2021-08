Brand bei BASF im Werksteil Süd

Ludwigshafen. An einer Anlage im Werksteil Süd der BASF ist am späten Samstagabend um 23.48 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Was genau brannte, teilte der Chemiekonzern am Sonntag nicht mit. Die Ursache werde noch ermittelt, hieß es. Am Sonntagmorgen um 5.47 Uhr war der Brand nach Angaben des Unternehmens gelöscht. Niemand sei verletzt worden.

Die BASF-Werksfeuerwehr war am Sonntag noch vor Ort, um Sicherungs- und Reparaturarbeiten zu unterstützen. Im Einsatz waren auch die Umweltmesswagen. Die BASF teilte mit, dass sie inner- und außerhalb des Geländes bei Emissionsmessungen keine erhöhten Werte feststellten. fab