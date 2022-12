Klingenmünster. Aus ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend im Pfalzklinikum Klingenmüster ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand , in einem Bereitstellungsraum schnell unter Kontrolle bringen. Acht Pflegekräfte wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht und danach wieder entlassen. Die Polizei kann derzeit noch keine Angaben zur Höhe des Sachschadens machen. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

