Brand auf Firmengelände in Reilingen

Reilingen. Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund eines Brandes in Reilingen in der

Industriestraße. Wie die Polizei mitteilte, brennt es auf dem Gelände einer ortsansässigen Firma. In einem Zelt gelagerten Lithium-ionen-Batterien sind in Brand geraten, teilte ein Mitarbeiter vor Ort mit. Die Batterien entzünden sich immer wieder und sind schwer zu löschen. Laut Angaben der Firmeninhaberin entstehen dabei hohe Temperaturen von etwa 1200 Grad. Es ist derzeit unklar, ob es Verletze gibt.

