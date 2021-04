Mannheim. Kurz nach 5.30 Uhr ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus auf der Mannheimer Hochstätt ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Zwei Personen wurden bei dem Brand in der Rohrlachstraße leicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr standen zwei Kellerräume in Brand.

Da das Treppenhaus komplett verraucht war und die Bewohner des Hauses nicht mehr aus ihren Wohnungen konnten, waren mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Die 13 Bewohner wurden daher angewiesen, an den Fenstern und Balkonen ihrer Wohnungen auf sich aufmerksam zu machen.

Vor Ort waren drei Trupps der Berufsfeuerwehr. Diese waren mit Atemschutz im Einsatz und sorgten zunächst für den Abzug des Rauches aus dem Treppenhaus, erklärte die Feuerwehr. Nachdem der Brand gelöscht war, wurden die Bewohner auf eine mögliche Rauchgasinhalation hin untersucht. Die zwei Verletzten wurden wegen Rauchgasvergiftungen noch vor Ort behandelt.

Die Betreuung der Bewohner fand wegen der Räumung des Hauses in einem sogenannten Wärmebus statt. Ebenso wie die Ursache des Brandes ist noch unklar, wie viele der Wohnungen noch bewohnbar sind.

