Brand auf der A5 Höhe Heddesheim/Hirschberg – Fahrbahn wieder frei

Heddesheim. Am Sonntagnachmittag kam es auf der A 5 kurz vor der Ausfahrt Hirschberg zu einem Einsatz wegen eines Brandes. Wie die Polizei mitteilt, erreichten das Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Mannheim mehrere Notrufe über einen dortigen Fahrzeugbrand in Fahrtrichtung Süden. Nach Polizeiangaben war am Nachmittag ein Mercedes auf der BAB 5 Richtung Süden kurz vor der Ausfahrt Hirschberg in Brand geraten. Die Lösch- und Bergungsarbeiten der Feuerwehr sind zwischenzeitlich beendet. Die zeitweise vollgesperrte Fahrbahn ist wieder frei befahrbar. Der Schaden am Fahrzeug beträgt laut Polizei rund 15 000 Euro, der Schaden an der Fahrbahn kann bislang noch nicht benannt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1