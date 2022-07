Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses in Frankenthal - 20.000 Euro Schaden

Frankenthal. Ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagnachmittag in Frankenthal einen Schaden von rund 20 000 Euro verursacht. Menschen wurden nicht verletzt. Was den Brand verursacht hat, ist nach Angaben der Polizei bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

