Brand an Straßenbahnhaltestelle in Mannheim-Neckarau

Mannheim. Unbekannte Täter haben am Mittwochabend an der Straßenbahnhaltestelle "Friedrichstraße" in Mannheim-Neckarau einen Fahrplanaushang angezündet. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei der Brandlegung gegen 18.45 Uhr eine derartige Hitze, dass das Sicherheitsglas der Haltestelle zerbarst. Hierbei entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern sowie zum Tathergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/833970 zu melden.

